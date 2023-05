Verso Juventus-Milan: i precedenti tra i due club

Domenica sera Juve e Milan si ritroveranno faccia a faccia nella penultima giornata di campionato. Per la 37° giornata Massimiliano Allegri recupererà Cuadrado e Danilo (assenti lunedì contro l'Empoli per squalifica). La Juve spera di recuperare anche Leonardo Bonucci. In attacco sono aperti vasi scenari: Allegri potrà scegliere tra Vlahovic, Di Maria, Chiesa, Milik e Kean. Tra gli indisponibili: Pogba, Fagioli e De Sciglio. In casa Milan invece si rivedono Aster Vranck, Divock Origi e Ante Rebic. In gruppo anche Brahim Diaz.