Verso Juventus-Betis Siviglia: i precedenti e le possibili scelte

Giovedì sarà il quinto scontro nella storia dei due club in competizioni europee. Nei quattro precedenti di Champions (2015/16 e 2016/17) i bianconeri hanno avuto la meglio in due occasioni, una vittoria in favore del Siviglia e uno 0-0. Inoltre questa sarà la quarta volta che la Juventus affronterà una squadra spagnola in Europa League/Coppa UEFA (nella fase ad eliminazione diretta). Infine il Siviglia ha vinto tutti i precedenti in Europa League (esclusi quindi quelli in Coppa UEFA) contro squadre italiane (6 su 6), tra cui la finale del 2019/20 contro l'Inter (che terminò per 3-2).