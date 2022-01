Verso Juve-Napoli, la situazione infortunati: chi tornerà a disposizione?

Il big match tra Juve e Napoli si avvicina: chi tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri? Gli ultimi aggiornamenti sugli infortunati

redazionejuvenews

Il 2021 è ormai alle spalle e dopo un inizio di stagione da incubi ora la Juve è pronta a guardare al futuro con un leggero ottimismo. La squadra di Massimiliano Allegri è infatti a soli quattro punti di distanza dalla zona Champions League e ora vorrà iniziare il 2022 nel migliore dei modi. Il prossimo avversario dei bianconeri sarà il Napoli di Luciano Spalletti, tra le migliori squadre del campionato italiano. Vincere non sarà facile ma la Juventus ha tutte le carte in regola per poter fare bene. Tra infortunati e positivi al Covid-19, chi tornerà a disposizione del tecnico bianconero in vista del big match?

La notizia migliore è sicuramente il recupero di Federico Chiesa e Paulo Dybala. L'esterno italiano ieri è infatti tornato ad allenarsi pienamente con il gruppo e potrebbe rivelarsi l'arma in più dell'attacco bianconero. Discorso simile per La Joya, che in questa stagione è diventato il fulcro della manovra della Juventus. I due attaccanti potrebbero anche essere titolari contro il Napoli o in caso contrario sono pronti a subentrare dalla panchina. Ramsey e Danilo sono invece ancora infortunati e non torneranno a disposizione di Allegri. Il terzino brasiliano è sicuramente il più lontano dal rientro in campo, previsto per la 22esima giornata.

Da monitorare la situazione di Arthur e Chiellini, negli scorsi giorni risultati positivi al Covid-19. I due giocatori bianconeri sono in isolamento, in attesa di un tampone negativo. Se per il centrocampista brasiliano c'è qualche speranza di recupero, il difensore italiano sarà invece certamente assente. I positivi nella prima squadra sono ancora pochi e la speranza della dirigenza della Juve è quella che non accada una situazione simile a quella vista con Women e Under23, dove i contagiati sono invece molti di più. Il rischio focolaio è alto e rischia di compromettere la stagione bianconera.