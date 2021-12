Verso Juve-Napoli, Osimhen vuole esserci contro i bianconeri, ma…

Osimhen ci sarà o no contro la Juve? Forse sì, forse no: la situazione dell'attaccante nigeriano ha del surrelale

redazionejuvenews

La prima partita del 2022 bianconero sarà contro il Napoli, un big match che si prospetta tutto tranne che facile per la squadra di Massimiliano Allegri. Per la Juve gennaio sarà un mese particolarmente difficile, da cui dipenderà gran parte della stagione. La squadra di Luciano Spalletti, però, nonostante in classifica si trovi sopra i bianconeri, sta vivendo un momento complicato. Il tecnico azzurro, infatti, è alle prese con diversi giocatori assenti e sarà costretto a mettere in campo una formazione molto rimaneggiata. Fabian Ruiz e Insigne sono appena guariti dal Covid e sono quindi da considerarsi a rischio, mentre Lozano è ancora positivo. Koulibaly, Anguissa e Ounas saranno invece impegnati con le rispettive nazionali in Coppa d'Africa.

Il vero caso è però Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano è out per infortunio da ormai più di un mese a causa di un brutto colpo al volto nel corso del match contro l'Inter. La prognosi per il bomber del Napoli era grave, ma l'attaccante ha stretto i denti e con l'aiuto di una mascherina protettiva è riuscito a tornare in campo. Ci sarà quindi contro la Juve? No, ma forse sì. Osimhen è stato infatti convocato dalla Nigeria per la Coppa d'Africa e quindi dovrà partire con la sua nazionale. Il bomber vorrebbe però esserci contro la Juve, così da aiutare la sua squadra.

Oggi però si è aggiunta un'altra variabile. "La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro. Di conseguenza, le autorità locali hanno disposto l'isolamento del giocatore e il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro in comunità", ha comunicato il Napoli. Ricapitolando: Osimhen è ancora infortunato, ma vorrebbe giocare contro la Juventus prima di partire per la Coppa d'Africa, ma è stato fermato dal Covid. Una situazione che ha del surreale.