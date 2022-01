Verso Juve-Napoli, azzurri in emergenza Covid-19: anche Spalletti positivo

In vista del big match contro la Juve il Napoli dovrà fare i conti con una lunga lista di indisponibili a cui si aggiunge lo stesso Spalletti

redazionejuvenews

Dopo un inizio di stagione di altissimo livello, verso la fine del 2021 il Napoli ha vissuto un periodo difficile, dove ha perso molti punti in classifica. A dicembre la squadra di Luciano Spalletti ha infatti collezionato tre sconfitte, un pareggio e una sola vittoria. Troppo poco per essere una squadra che punta allo scudetto. Non a caso gli azzurri sono ora al terzo posto a sette punti di distanza dall'Inter in testa al campionato. Il prossimo avversario del Napoli sarà proprio la Juventus di Massimiliano Allegri, in una sfida che si prospetta particolarmente difficile per entrambe le squadre in campo.

Gli azzurri dovranno però fare i conti con una lunghissima lista di indisponibili: tra positivi al Covid-19, infortunati e giocatori impegnati in Coppa d'Africa la lista degli assenti è lunghissima. Malcuit, Lozano, Elmas, Osimhen e Mario Rui sono infatti risultati positivi al Covid, Anguissa, Koulibaly e Ounas sono impegnati con le rispettive nazionali e Fabian Ruiz ha un leggero problema muscolare alla coscia. A loro va aggiunto lo stesso Luciano Spalletti, come riportato ieri sul sito ufficiale del Napoli: "Al termine dell’elaborazione di tutti i tamponi odierni è emersa anche la positività al Covid-19 di Luciano Spalletti. Il Mister è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo".

Quindi chi scenderà in campo contro la Juve? Le scelte sono praticamente forzate. In porta spazio a Ospina, con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Ghoulam a comporre la linea difensiva a quattro. In mezzo al campo visto che Fabian Ruiz non è al meglio della condizione agiranno Demme e Lobotka, mentre sulla trequarti ci saranno Politano, Zielinski e Insigne, con Mertens come unica punta. Pochissimi i cambi in panchina, con il solo Petagna pronto ad entrare per dare il cambio ad uno dei giocatori offensivi. Azzurri in piena crisi.