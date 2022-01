Verso Juve-Napoli, buone e cattive notizie per Spalletti

Tanti, tantissimi assenti in casa Napoli: contro la Juve Luciano Spalletti sarà costretto a schierare una formazione fortemente rivisitata

redazionejuvenews

Dopo un inizio di stagione di altissimo livello, verso la fine del 2021 il Napoli ha vissuto un periodo difficile, dove ha perso molti punti in classifica. A dicembre la squadra di Luciano Spalletti ha infatti collezionato tre sconfitte, un pareggio e una sola vittoria. Troppo poco per essere una squadra che punta allo scudetto. Non a caso gli azzurri sono ora al terzo posto a sette punti di distanza dall'Inter in testa al campionato. Il prossimo avversario del Napoli sarà proprio la Juventus di Massimiliano Allegri, in una sfida che si prospetta particolarmente difficile per entrambe le squadre in campo.

Luciano Spalletti dovrà anche fare i conti con diversi problemi di formazione, costretto a schierare una squadra fortemente rimaneggiata in tutti i reparti. Dal report dell'allenamento odierno giugno buone e cattive notizie per il tecnico azzurro: "In seguito ai controlli per fine quarantena, Petagna è risultato negativo al Covid-19. Malcuit, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, è invece risultato positivo al tampone molecolare, è asintomatico, e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio". Oltre a questo, secondo quanto riportato da Sky Sport, anche Fabian Ruiz sarebbe a forte rischio. Il centrocampista spagnolo sarebbe infatti alle prese con un problema muscolare e potrebbe non essere della partita.

Quali saranno quindi le scelte di formazione in casa Napoli? Tenendo conto che Koulibaly, Anguissa e Ounas sono impegnati in Coppa d'Africa, che Malcuit, Mario Rui, Elmas e Lozano sono positivi al Covid-19 e che Osimhen e Fabian Ruiz sono infortunati, le scelte per Spalletti sono praticamente obbligate. 4-2-3-1 con Ospina in porta e Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus e Ghoulam a comporre la linea difensiva. Lobotka e Demme agiranno in mezzo al campo, con Politano, Zielinski e Insigne sulla trequarti a supporto di Mertens unica punta. In panchina Petagna è l'unica alternativa di livello ai titolari. Situazione gravissima.