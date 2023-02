Verso Juve-Nantes: tutto quello che c’è da sapere sui francesi

Archiviata la vittoria con la Fiorentina, la squadra di Allegri è proiettata verso la gara di andata dei playoff di Europa League di giovedì

redazionejuvenews

Dopo il successo contro la Fiorentina, la Juventus è concentrata sull'Europa League. All'Allianz Stadium giovedì ci sarà la gara di andata del playoff contro il Nantes. Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato il focus sugli avversari: "Tempo di Europa League. Il cammino della Juventus nella competizione comincia il 16 febbraio 2023 dall'Allianz Stadium per la gara d'andata dello spareggio per l'accesso agli ottavi di finale contro il Nantes, guidato da Antoine Kombouaré. Come sta la formazione francese? Che avversario deve aspettarsi la Juve?

IL NANTES IN FRANCIA

L'ultima gara in Ligue 1 è terminata con un successo 1-0 firmato Blas. Il Nantes occupa la tredicesima posizione in classifica, con 28 punti raccolti in 23 partite, frutto di 6 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte. 24 le reti messe a segno, 26 quelle subite.

Nelle ultime nove gare giocate nel massimo campionato francese il Nantes ha perso solo una volta, contro il Marsiglia e, eccezion fatta per quel ko, l'ultima sconfitta in gara ufficiale è datata 6 novembre 2022. Nel frattempo i gialloverdi sono andati avanti anche in Coupe de France, trofeo di cui il Nantes è detentore, dove, ai quarti di finale, affronteranno il Lens.

NANTES EUROPEO

La formazione di Kombouaré ha chiuso il gruppo G di Europa League al secondo posto alle spalle del Friburgo. Nove punti raccolti nel girone che era completato da Olympiacos e Qarabag. Tre vittorie e tre sconfitte il bottino, con 6 gol segnati e 11 subiti.

Il cammino completo:

Nantes-Olympiacos 2-1

Qarabag-Nantes 3-0

Friburgo-Nantes 2-0

Nantes-Friburgo 0-4

Nantes-Qarabag 2-1

Olympiacos-Nantes 0-2

OSSERVATI SPECIALI

Il miglior marcatore stagionale del Nantes, con otto gol messi a segno, è Mohamed Mostafa, attaccante egiziano in prestito dal Galatasaray. Due dei suoi gol sono arrivati in Europa League, dove divide il trono di capocannoniere della squadra con Ludovic Blas. Quest'ultimo è, dopo il portiere Lafont, il giocatore con più minutaggio in stagione. Al terzo posto in questa classifica troviamo il difensore Andrei Girotto.

Blas, con 15 reti, è stato il giocatore ad aver segnato più gol per il Nantes nella passata stagione, tra cui quello decisivo in finale di Coupe de France.

Nell'ultima sessione di calciomercato il Nantes si è rinforzato con due prestiti e due acquisti a titolo definitivo. In prestito sono arrivati Joao Victor dal Benfica e Andy Delort dal Nizza (con cui aveva messo a segno 6 gol nella prima parte di stagione in Ligue 1). A titolo definitivo, invece, Jaouen Hadjam, classe 2003, dal Paris FC, e Florent Mollet, dallo Schalke 04".