Verso Juve-Lecce: gara affidata al sig.Fourneau della sez. di Roma

Il signor Francesco Fourneau -della sezione di Roma- ha diretto il Lecce in ben 9 occasioni tra Serie A, B e C. I precedenti sorridono ai giallorossi: 5 vittorie (1-0 Paganese, 3-0 Catanzaro, 2-0 in trasferta con l'Akgragas, 3-0 Taranto, 1-0 Crotone), 2 pareggi (0-0 Benevento e 1-1 con l'Udinese nel match andata di questa stagione) e 2 sconfitte (1-2 Brescia, 0-1 Reggina).

Francesco Fourneau -di origini francesi- è ricordato per la direzione di Crotone-Juventus, quando venne fortemente attaccato dal popolo bianconero per il suo operato. Prima il rigore assegnato ai padroni di casa per un fallo di Bonucci in area, successivamente il rosso a Chiesa e poi il gol annullato a Morata per un fuorigioco millimetrico.