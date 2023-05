Verso Juve-Cremonese: i precedenti sorridono ai bianconeri

La Vecchia Signora non è stata mai fermata dalla Cremonese né in casa né in trasferta: domenica per onorare la tradizione

Nei sette precedenti a Torino, la Juve vanta sette vittorie con 21 gol segnati (una media di 3 reti a partita) contro i 3 della Cremonese. Domenica sarà la 15° volta che le due squadre si incontrano in Serie A.

Dal 4-1 della stagione 1929-1930 al 4-1 quasi 60 anni dopo ci sono altre 5 vittorie bianconere. E se consideriamo anche gli scontri in casa dei lombardi la musica non cambia: i bianconeri hanno sempre fatto risultato in tutti e 15 gli scontri diretti di campionato (11 vittorie e 4 pareggi).

In tempi recenti ricordiamo il match di andata a Cremona: Milik fu decisivo con un calcio di punizione quasi allo scadere. Domenica sera gli uomini di Ballardini proveranno a strappare punti salvezza a Torino. La gara andrà in scena all'Allianz Stadium per la 35a giornata di Serie A: fischio d'inizio ore 20.45. Bianconeri al momento secondi in classifica a quota 66 a +2 dalla Lazio che stasera ospiterà il Lecce all'Olimpico. La Juve è reduce dalla pesante vittoria a Bergamo contro l’Atalanta: 7 i punti raccolti negli ultimi tre turni di campionato. Cremonese che -come dicevamo- insegue la salvezza a 24 punti e reduce da 3 turni positivi ( 5 i punti raccolti).