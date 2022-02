Juve, verso il Sassuolo: c’è Vlahovic dal primo minuto

Nella partita di stasera contro i neroverdi, nei quarti di finale di Coppa Italia, il centravanti dovrebbe scendere in campo da titolare.

redazionejuvenews

Vlahovic ci sarà. Stando a quanto riporta Tuttosport, stasera il centravanti serbo dovrebbe partire dal primo minuto nel quarto di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo. Secondo il quotidiano, questo emerge dalla rifinitura svolta questa mattina alla Continassa. Nella seduta odierna infatti è stato provato Kaio Jorge con le riserve. Il brasiliano classe 2002 fino a stamattina era dato in vantaggio per giocare dall'inizio. In ogni caso, se la gara dovesse prendere una certa piega, è abbastanza probabile una staffetta fra i due. Domenica c'è lo scontro diretto a Bergamo contro l'Atalanta e il tecnico bianconero vorrebbe preservare la condizione del suo bomber e risparmiargli una porzione del match.

Una scelta che sorprende, ma fino a un certo punto. La Juventus non vuole prendere sottogamba l'avversario e l'occasione, perché la voglia di vincere un trofeo è sempre grande, anche in Coppa Italia. A sinistra dovrebbe tornare Alex Sandro, che deve farsi perdonare diverse prestazioni sottotono. Mattia De Sciglio invece presiederà la fascia destra. Al centro della difesa ci saranno Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt. A centrocampo di nuovo una chance per Arthur, che agirà da regista, con due giocatori di grande gamba al suo fianco: Denis Zakaria e Weston McKennie, che saranno mezzali di contenimento e inserimento. In avanti ci sarà il tridente con un Juan Cuadrado più avanzato, insieme a Dusan Vlahovic e Alvaro Morata.

Una formazione molto competitiva, perché Massimiliano Allegri ha chiara una cosa: vincere aiuta a vincere. E per la Juventus la vittoria è l'obiettivo principale sempre, a prescindere dalla competizione o dalla stagione. E visto che lo Scudetto per quest'anno sembra un discorso destinato ad altri, pur mantenendo viva una piccola fiammella di speranza, la Coppa Italia diventa un obiettivo importante, da onorare al meglio. Il Sassuolo lo farà schierando i suoi migliori giocatori d'attacco, quindi il tecnico bianconero non vorrà farsi sorprendere da Dionisi e conquistare la semifinale, gestendo al meglio la rosa in vista dei prossimi impegni.