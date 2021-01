Verso il Bologna, Pirlo preparara alcuni cambi di formazione

TORINO- In casa Juve non c’è tempo per festeggiare la conquista della nona Supercoppa Italiana, arrivata mercoledì sera dopo aver superato il Napoli per 2-0. Per i bianconeri c’è infatti subito l’impegno con il Bologna, valevole per la diciannovesima giornata di questo campionato. Una partita importante per la squadra di Pirlo, che va in cerca dei tre punti dopo il brutto ko di domenica scorsa a “San Siro” con l’Inter, che ha allontanato ora la vetta, occupata dal Milan che ha vinto il posticipo a Cagliari, a 10 punti.

Come riportato da Sky Sport, Andrea Pirlo starebbe pensando a diversi cambi di formazione rispetto all’undici sceso in campo contro il Napoli. Tra i pali dovrebbe essere confermato Szczesny, anche se resta vivo il ballottaggio con Buffon. Linea difensiva a quattro formata dal rientrante Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Danilo, anche se restano alte le quotazioni di Dragusin in sostituzione di uno dei due centrali. A centrocampo sono invece da valutare le condizioni di Chiesa e Frabotta. Il primo non è al meglio dopo un problema alla caviglia accusato mercoledì, mentre il secondo è uscito malconcio dalla gara con l’Inter.

In caso di forfait dei due il centrocampo potrebbe essere formato sulle fasce da Bernardeschi e Ramsey (con la solità libertà di svariare su tutto il fronte offensivo) e dalla coppia McKennie-Arthur in linea mediana. In avanti obbligata la coppia formata da Cristiano Ronaldo ed Alvaro Morata, mattatori in Supercoppa con i loro gol, vista anche l’assenza di Paulo Dybala. Il numero 10 argentino, infortunatosi contro il Sassuolo, dovrebbe restare ai box ancora per qualche tempo, rientrando a disposizione solo per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Ma attenzione perché, nel frattempo, sono arrivate anche alcune importantissime notizie di mercato in casa bianconera: >>>> Ore caldissime, Alfredo Pedullà svela una grossa novità: svolta decisiva in arrivo! <<<<