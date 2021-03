Verso il Benevento, pochi dubbi di formazione per Pirlo

Le ultime sulla probabile formazione bianconera

redazionejuvenews

Archiviato il successo di settimana scorsa contro il Cagliari, la Juventus è pronta a tornare in campo. I bianconeri sono attesi dalla sfida di domani contro il Benevento all'"Allianz Stadium", ultimo impegno prima della pausa per le Nazionali. Cristiano Ronaldo e compagni hanno bisogno assoluto di centrare il terzo successo consecutivo in campionato per continuare l'inseguimento all'Inter prima in classifica, continuando così a coltivare il sogno del decimo scudetto consecutivo. Tre punti che darebbero inoltre rinnovata fiducia alla squadra, che in questa stagione non è mai arrivata a quattro successi di fila in campionato.

La squadra in mattinata si è ritrovata in campo alla Continassa per preparare la classica seduta di rifinitura della vigilia. Diverse le assenze per domani. Alex Sandro, uscito malconcio dalla trasferta in terra sarda, non sarà infatti a disposizione. Assenti anche gli altri infortunati Demiral e Ramsey, così come l'ormai lungodegente Dybala, assente dalla vittoria con il Sassuolo dello scorso gennaio. Tutti, però, dovrebbero tornare a disposizione per il derby del 4 aprile, prima gara dopo la sosta. Tornerà invece tra i convocati Rodrigo Bentancur, guarito in settimana dal Covid. Out anche Cuadrado per squalifica dopo l'ammonizione rimediata domenica scorsa.

Domani in porta dovrebbe tornare Gianluigi Buffon, con Szczesny diretto verso la panchina per un turno di riposo. Davanti al numero 77, sulle due fasce, scelte obbligate con Danilo e Bernardeschi, mentre De Ligt e Bonucci formeranno la coppia centrale. A centrocampo Rabiot e Arthur saranno la coppia in mediana, con Andrea Pirlo che dovrebbe riproporre contemporaneamente in campo Chiesa, Kulusevski, Morata e Cristiano Ronaldo tutti insieme dall'inizio come a Cagliari. Il numero 22 e il numero 44 agiranno sulla fascia sinistra e su quella destra, mentre in avanti con Ronaldo ci sarà Morata.

JUVENTUS (442): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Bernardeschi; Chiesa, Rabiot, Arthur, Kulusevski; Morata, Cristiano Ronaldo