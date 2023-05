Verso Empoli-Juventus: i precedenti tra le due squadre

La Juventus arriva alla 36a giornata reduce da tre vittorie consecutive in campionato (ottenute contro: Lecce, Atalanta e Cremonese) e momentaneamente seconda in classifica a +3 dall'Inter, in attesa della sentenza di lunedì. La Vecchia Signora vanta una delle migliori difesi del campionato: con 28 goal subiti su 35 gare. L’Empoli nelle ultime tre ha vinto per 3 a 1 contro il Bologna, ha battuto 2-1 la Salernitana, e infine ha pareggiato per 1-1 contro la Sampdoria (già retrocessa).