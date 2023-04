Verso Bologna-Juventus: le possibili scelte dei due tecnici

Ecco le possibili scelte di Allegri e Motta alla viglia del match di domani sera al Dall'Ara tra Bologna e Juventus

Allegri proverà a far dimenticare la delusione dopo l'eliminazione in Coppa Italia di mercoledì sera rimediata grazie al gol di Dimarco al primo tempo. Per tornare alla vittoria e sperare ancora nella corsa Champions il tecnico toscano sta preparando la formazione anti-Bologna. In porta domani tornerà Szczesny. Difesa a tre con Gatti, Danilo e Bremer per ora favorito ad Alex Sandro.

Sulle fasce torna Cuadrado (sostituito in Coppa Italia da De Sciglio per via della squalifica) e Kostic. Per quanto riguarda invece il centrocampo Allegri dovrebbe schierare Locatelli, Rabiot e Fagioli (quest’ultimo in vantaggio momentaneamente su Miretti). In attacco probabilmente ci sarà Milik unica punta (partito dalla panchina contro l'Inter mecoledì sera). Al suo fianco Allegri sta valutando tra Di Maria, Chiesa e Soulé.

Sponda Bologna invece Sansone darà forfait a causa di un problema fisico: per lui ci vorranno ancora un paio di settimane ai box. Altro indisponibile per Thiago Motta sarà Soriano. Ballottaggio in avanti tra Barrow e Zirkzee. Quest'ultimo che al momento pare in vantaggio. In difesa ci saranno i titolari: Posch, Soumaoro, Lucumì e Lykogiannis. A centrocampo Dominguez e Schouten. Ferguson accanto ad Orsolini e Kyriakopulous alle spalle di uno tra Barrow Zirkzee.