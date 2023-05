Verso Atalanta-Juve: le probabili scelte di Allegri e Gasperini

Due vittorie ciascuno: Atalanta (a 58 punti) e Juventus (a 63 punti) sono reduci da due successi in campionato, rispettivamente contro Spezia e Lecce . E domenica si ritroveranno faccia a faccia al Gewiss Stadium dopo il 3-3 dell'andata a Torino che risale a gennaio. La corsa Champions è ancora apertissima e in questo weekend ci saranno tre match cruciali per le sorti del piazzamento in Europa.

In forte dubbio Hojlund in casa Atalanta: tuttavia al momento sembra difficile vederlo in campo dal 1'. Muriel e Pasalic sono in ballottaggio per affiancare Koopmeiners come trequartisti dietro a Duvan Zapata. A centrocampo il tecnico nerazzurro sceglierà ancora la coppia De Roon-Ederson; sulle corsie esterne invece ci saranno Maehle e Zappacosta. Infine difesa formata da Toloi-Djimsiti-Scalvini, mentre in porta si potrebbe rivedere Sportiello titolare.