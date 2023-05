Verso Atalanta-Juve: dirigerà la gara il sig.Daniele Doveri

Per la 34a giornata di Serie A la gara tra Atalanta e Juventus al Gewiss Stadium sarà diretta dal Sig.Daniele Doveri. Il fischietto della sezione di Roma 1 sarà coadiuvato dagli assistenti Berti e Colarossi, La Penna come IV uomo, mentre Var e Avar sono rispettivamente Marini e Valeri. Per quanto riguarda i precedenti, sono state 19 le volte che Doveri ha incrociato la Juventus in carriera. 10 le vittorie in favore dei bianconeri, 5 pareggi e solo 4 invece le sconfitte.