Verratti: “Siamo abituati a lavorare con questa pressione”

Marco Verratti ha parlato in conferenza stampa analizzando il momento della Nazionale italiana in vista dei playoff.

Marco Verratti, centrocampista dell'Italia, ha parlato oggi in conferenza stampa, trattando diversi temi. Ecco le sue parole sul momento in Nazionale: "Ognuno di noi ha delle storie diverse con le squadre di club, poi qui dobbiamo dare tutto. Con la Nazionale siamo sempre riusciti ad andare avanti. Per la Serie A come per altri campionati rinviare le partite era molto difficile, si gioca di continuo e può essere un problema. Anche fossimo stati tutti ai quarti di Champions sarebbe stata la stessa situazione. Abbiamo vinto qualcosa di straordinario giocando con allegria ed entusiasmo. Ancora oggi si parla di quella vittoria lì e per questo hai una forza in più. Molti ci temono, al PSG ci sono molti portoghesi e lo sanno. Sono sicuro che anche gli altri ci temano per quanto fatto e per ciò che siamo. Credo abbiamo tante possibilità di passare il turno."