Juve, il Verona non accetta la sconfitta: “Era rigore! Siamo zimbelli?”

Ieri la Juventus ha vinto per 1-0 contro il Verona al Bentegodi grazie al gol di Kean. I bianconeri con questi tre punti si sono portati al quarto posto, a quota 28 punti. E domenica sera ci sarà lo scontro diretto contro la Lazio, attualmente seconda insieme al Milan a 30 punti. La partita contro i gialloblù è stata sofferta ed equilibrata e ci sono stati un paio di episodi arbitrali su cui l'Hellas ha recriminato. La squadra di casa infatti ha chiesto prima un rigore per tocco di bracco di Danilo e poi quello per l'intervento di Bonucci su Verdi, prima dato e poi tolto all'on field review.