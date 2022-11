La moviola di Verona-Juventus: Di Bello salvato dal Var sul rigore

La gara è intensa ma corretta e non ci sono particolari episodi da segnalare nel corso del primo tempo. Bonucci prende un colpo in uno scontro con Dawidowicz nell'area bianconera e rimane a terra, ma non si tratta di un fallo volontario o cattivo. Al 74' episodio nell'area di rigore bianconera. Il tiro di Veloso viene deviato da Dawidowicz e finisce sul braccio largo di Danilo. Come spiegato dall'esperto arbitrale di Dazn Luca Marelli, da regolamento non è punibile. Il motivo è che si tratta di un pallone totalmente inaspettato, calciato da distanza molto ravvicinata e che finisce sul braccio che fa parte del movimento congruo da parte del brasiliano.