Verona-Juve, secondo i bookmakers bianconeri nettamente favoriti

Alle 18:30 i bianconeri saranno impegnati al Bentegodi contro la squadra gialloblù per confermare quanto visto di buono nel derby d'Italia

redazionejuvenews

In vista del match di oggi, vediamo i numeri sui precedenti forniti dal sito della Juventus: "63º confronto in Serie A tra Verona e Juventus: bilancio in favore dei bianconeri, che conducono per 34 successi a 12 - 16 pareggi completano il quadro nella competizione.

Il Verona ha vinto due delle ultime cinque partite (2N, 1P) di Serie A contro la Juventus; dal 2020 in avanti, i veneti hanno ottenuto più successi (tre) soltanto contro Spezia e Cagliari nella competizione.

Il Verona non tiene la porta inviolata contro la Juventus in Serie A dal successo per 2-0 del 30 aprile 2000, firmato da una doppietta di Fabrizio Cammarata.

La Juventus ha vinto solo una delle ultime cinque sfide di Serie A contro il Verona (2-0 nella più recente dello scorso febbraio), dopo che aveva ottenuto i tre punti in quattro delle cinque precedenti (1P).

Dopo il successo per 2-0 dello scorso febbraio, la Juventus potrebbe tenere la porta inviolata in due sfide consecutive contro il Verona in Serie A per la prima volta dal 2000.

Il punteggio più frequente in Serie A tra queste due formazioni è il 2-1 per la Juventus, finale di 10 incontri - il più recente nel settembre 2019.

Il Verona ha vinto tre delle ultime cinque gare interne (1N, 1P) di Serie A disputate contro la Juventus: tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 12 (5N, 4P) - in generale, i gialloblù hanno battuto 12 volte i bianconeri in casa nel massimo campionato: contro nessuna squadra hanno ottenuto più vittorie.

Entrambe le squadre hanno trovato il gol in tutte le ultime otto sfide disputate al Bentegodi - nel parziale tre successi dei veneti, uno dei piemontesi e quattro pareggi.

La Juventus non tiene la porta inviolata in una trasferta di Serie A contro il Verona dall’8 aprile 2001, nell’1-0 deciso da Alessandro Del Piero".

Ma cosa dicono i bookmakers? Secondo gli analisti la squadra bianconera è nettamente favorita nel match del Bentegodi. La quota del segno 2 infatti si attesta tra 1.75 e 1.83. Meno probabile il pareggio: la quota del segno X va da 3.5 a 3.68. La vittoria dei padroni di casa, invece, è ritenuta difficile: il segno 1 va da 4.33 a 4.70.