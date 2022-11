Da Szczesny a Milik: tutte le statistiche in vista di Verona-Juve

In vista della sfida tra Verona e Juve , la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sul match: " L'Hellas Verona ha vinto due delle ultime cinque partite di Serie A TIM contro la Juventus (2N, 1P); dal 2020 in avanti ha ottenuto più successi solo contro Spezia e Cagliari (tre) nella competizione.

L'Hellas Verona ha vinto tre delle ultime cinque gare interne di Serie A TIM disputate contro la Juventus (1N, 1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 12 (5N, 4P) – in generale i gialloblù hanno battuto 12 volte i bianconeri in casa nel massimo campionato, contro nessuna squadra hanno ottenuto più vittorie.

L'Hellas Verona ha perso otto gare di fila in Serie A TIM per la prima volta nella sua storia . Gli scaligeri hanno inoltre per la prima volta registrato 10 sconfitte nelle prime 13 partite di una singola stagione di Serie A.

La Juventus ha vinto con il punteggio di 1-0 entrambe le ultime due trasferte di Serie A TIM; in campionato i bianconeri non ottengono tre successi esterni consecutivi senza subire gol da novembre-dicembre 2018.

La Juventus potrebbe vincere cinque match di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra febbraio e luglio 2020 (sette in quel caso). L’ultima volta invece che i bianconeri hanno registrato cinque clean sheet consecutivi in Serie A TIM risale al dicembre 2018 (sei in quel caso).