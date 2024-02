Verso Verona-Juve: tutte le statistiche in vista del match

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato una serie di interessanti statistiche in vista della sfida contro il Verona:"Dopo cinque successi consecutivi in campionato, la Juventus ha guadagnato un solo punto nelle ultime tre gare, perdendo le due più recenti senza segnare; i bianconeri non perdono tre match di fila in Serie A dallo scorso aprile mentre non registrano tre partite consecutive senza reti all’attivo in campionato dal periodo tra febbraio e marzo 2011, con Luigi Delneri allenatore.