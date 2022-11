Verona-Juve, dove seguire il match in televisione e in streaming

Per chi non potrà assistere alla gara dal vivo, c'è la possibilità di seguire la gara in diretta streaming su Dazn, attivando l'abbonamento base di 29,99 euro (39,99 per la versione Plus). Da quest'anno, tuttavia, potrete vedere tutti i match della Serie A anche su Sky, al canale tematico DAZN (can 214). Verona-Juventus sarà visibile anche su Sky Sport Calcio (202 e 249) e Sky Sport (251) e Sky Sport 4K. Trasmessa anche tramite l’applicazione Sky Go.