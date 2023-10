Vernazza: “Milan-Juventus? Scontro tra squadre asimmetriche”

Nel suo articolo su La Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza ha parlato del prossimo match tra Milan e Juventus di Serie A. Per il giornalista sarà lo scontro tra due squadre non solo dal modo di giocare diverso ma anche dal modo di interpretare il calcio. Ecco le sue parole: "Non ci schieriamo né con Pioli né con Allegri, non siamo fondamentalisti e riconosciamo a ciascuno il diritto di essere e di allenare come gli pare. Ci diverte il fatto che gli influssi non siano definitivi e che, come nel caso di Galeone e Allegri, possano rivelarsi ininfluenti. Milan-Juve di sabato sarà una partita tra due squadre asimmetriche nel modo di essere e di pensare, perché diseguali sono i due allenatori. Che da giocatori si affrontarono per tre volte: vinse sempre Pioli, quale difensore della Fiorentina".