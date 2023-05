Vernazza: “La UEFA deve trattare Juve e Barcellona allo stesso modo”

Sebastiano Vernazza , nel suo editoriale per la Gazzetta dello Sport, ha parlato delle situazioni extracampo che vedono coinvolte Juventus e Barcellona . Ecco cosa ha detto: "Unite dal progetto Superlega e dalle disavventure giudiziarie: il curioso caso di Juventus e Barcellona . I guai juventini sono noti, plusvalenze e manovra stipendi, e hanno già prodotto una penalizzazione corposa, meno dieci, nel campionato di Serie A. Il Barcellona da mesi è nel mirino per il cosiddetto caso Negreira , la giustizia penale spagnola indaga per tentata corruzione. Sul caso lavora la procura di Barcellona , in sede di giustizia penale.

Barcellona prescritto e Juventus condannata

Vernezza ha aggiunto: "Per la giustizia sportiva spagnola il caso è decaduto in prescrizione. In patria il Barcellona non rischia né retrocessioni né penalizzazione e questa è la prima e forse unica grande differenza con lo Juve-gate. Per il resto l'accostamento ci sta e chiama in causa la Uefa che ha aperto indagini su ambedue le vicende. Il ragionamento è elementare. Se la Uefa userà il pugno duro escludendo la Juve dalle coppe europee, come non aspettarsi altrettanto con il Barcellona, una volta che si arriverà a sentenza? Le accuse e i presunti reati non sono uguali. Un conto è truccare bilanci, un altro corrompere arbitri. Se si guarda allo sport in purezza, la seconda ipotesi di colpa è più grave".