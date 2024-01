Vernazza: “Inter più forte della Juventus ma con una lacuna”

Nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza ha confrontato l'Inter alla Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: "L’Inter è più forte della Juve, perché più matura, consolidata e fluida, nel senso che la palla scorre bene e non a singulti. Il Monza come cartina di tornasole. All’inizio di dicembre la Juve aveva vinto in Brianza con un gol di Gatti al 94’. Ieri Lautaro e compagni hanno disintegrato la squadra di Palladino con un 5-1, anche se il risultato non dice che il Monza è stato abbastanza in partita".