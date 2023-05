Vergnano: “Elkann dice cose banali ma la Juve non la difende nessuno”

A Radio Bianconera il giornalista Fabio Vergnano ha analizzato le parole espresse recentemente da Elkann sulla Juventus. Ecco cosa ha detto: "Non mi stupisco delle sue parole. Tiene alla Juventus ma ci tiene per il fatto che continui ad essere una cosa degli Agnelli. Non la difende nessuno per ora la Juventus; ha detto delle cose di una banalità assoluta. Ha dato però una fiducia a termine ad Allegri per le ultime sfide, dando un obiettivo. Lasciando la società in mano a gente che di calcio non ne sa nulla; come Calvo che in tv è costretto a dire cose di una tristezza assoluta. Che Elkann dia una struttura ben diversa da quella attuale. Che subentri gente di calcio, altrimenti venda la Juve. Non può lasciare che la Juve muoia in questo modo".