Ventrone, il ricordo commosso di Conte: “Eravamo tutti devastati”

Il tecnico ha proseguito: "Questa situazione mi ha colpito molto sotto l’aspetto emotivo, ha colpito tutti noi. E' difficile nascondere i miei sentimenti ai giocatori e a chi lavora con me. Eravamo tutti devastati, perché Gian Piero in soli dieci mesi ha toccato il cuore di tutti. Parliamo di un grande lavoratore, uno scienziato. Mi aveva chiamato giovedì scorso, dieci giorni fa, chiedendomi se poteva restare a casa perché aveva un po’ di febbre. Ma era preoccupatissimo di saltare l’allenamento. Gli ho detto di non preoccuparsi, che la sua salute veniva prima di tutto. Nonostante ciò lui continuava a preoccuparsi di saltare l’allenamento. Penso che anche per questo sia entrato nel cuore dei giocatori. Giovedì ho dato io loro la notizia. Erano devastati, ho cancellato l’allenamento perché eravamo troppo sconvolti".