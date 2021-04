Ventola gela la Juve: “Ormai è diventata una seconda scelta sul mercato “

L'ex attaccante parla del mercato della Juventus, in particolare sui possibili attaccanti

redazionejuvenews

La Juventus è in piena fase di mercato, per partire all'attacco da giugno e portare a Torino uno o due grandi top player d'Europa. Il primo nome sulla lista di Paratici rimane quello di Mauro Icardi, in uscita dal Paris Saint Germani. La società bianconera potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Paulo Dybala per ingolosire la formazione di Parigi. Infatti la Joya sembra essere ormai troppo lontana da un accordo con la dirigenza bianconera, dove nemmeno il gol contro il Napoli sembra aver appiattito gli screzi che vanno avanti da diversi mesi. Inoltre il contratto in scadenza dell'attaccante argentino porta la Vecchia Signora a trovare un club disposto ad acquistare il numero 10 per evitare di lasciarlo partire il prossimo anno a parametro zero.

Tuttavia, non c'è solo l'ex Inter nel mirino della Juventus. Da molti mesi, infatti, Paratici sta seguendo l'ex Moise Kean, un giocatore che conosce bene l'ambiente Juve e che potrebbe inserirsi bene all'interno della rosa. Ricordiamo che l'attaccante è in prestito al PSG dall’Everton e che farà ritorno a Londra in estate. Le pretese dei Toffees sono molto alte, ma la Vecchia Signore potrebbe rilanciare inserendo nell'affare una contropartita fra Rabiot, Ramsey e Douglas Costa, tutti e tre in uscita. Per quanto riguarda Milik, Giroud e Depay, tutti e tre gli attaccanti piacciono alla Juventus, ma per il momento non c'è nulla di concreto.

In tutto questo, la Juventus ha il sogno Haaland che potrebbe arrivare in caso di addio di Cristiano Ronaldo. Il giocatore norvegese fa gola a diverse squadre europee, tra cui Barcellona e Real Madrid. Ma a gelare il club bianconero è stato Nicola Ventola, ex attaccante di Bari ed Inter che ha parlato direttamente alla "Bobo TV" in merito al mercato della Juventus: "Credo che la Juventus possa prendere solo Icardi. Per tutti gli altri ormai è diventata una seconda scelta. Se Haaland ha il PSG, il Barcellona, il Real Madrid che lo vogliono, perché dovrebbe accettare la Juve?".