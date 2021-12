Venezia, Zanetti: “Un punto d’oro”

Il tecnico del Venezia ha parlato

redazionejuvenews

Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita di ieri contro la Juventus: "Un punto d'oro, abbiamo sofferto tantissimo assieme ai nostri tifosi il momento, fare punti oggi l’avevamo detto sarebbe stato un sogno e si è avverato, non sposta tanto in classifica ma vuol dire tanto per chi c’era davanti a noi, una squadra fortissima. La Juventus ha avuto le sue occasioni, ma questo Venezia se l’è giocata a viso aperto, magari anche rischiando qualche contropiede, fa strano sentirlo dire, ma questa è la mentalità che voglio in ogni partita. A fine primo tempo eravamo sotto e serviva una grandissima reazione, l’avvio della ripresa è stato d’alto livello.

Juve? Una squadra capace di fare filotto in Serie A e in Champions, ha giocatori fortissimi, quindi è destinata ad arrivare in alto, la vedo in linea con le altre big, può recuperare il terreno perso in campionato. Chiaro che rispetto agli anni precedenti ho visto squadre impressionanti come Atalanta, Inter, Napoli e Milan. La Juventus però ha tanti campioni, non mi posso permettere di giudicare da esterno se non dire che le capacità per tornare in alto le ha tutte secondo me.

Rammarico per le partite in cui potevamo fare più punti? Ovviamente il rammarico c’è perché in quelle gare potevamo fare punti, le abbiamo perse in modo rocambolesco, anche immeritatamente sotto certi aspetti. Basta pensare a quanto successo a Verona, quanto accaduto nella ripresa è più mentale che tecnico o tattico, sto lavorando tutti i giorni per far diventare questo gruppo squadra e questi ragazzi giocatori. Probabilmente serve tempo e bisogna anche cadere in malo modo, l’importante è reagire, siamo stati bravi a trasformare questa settimana in qualcosa di positivo. I tifosi con noi erano molto arrabbiati dopo l’accaduto, penso oggi invece siano molto contenti del pari".