Venezia, le parole di Soncin e Aramu dopo la sconfitta con la Juventus

Andrea Soncin e Mattia Aramu hanno parlato al termine della partita tra Juventus e Venezia, match vinto dai bianconeri.

Andrea Soncin, tecnico da pochi giorni del Venezia, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sconfitta contro la Juventus, nona sconfitta consecutiva per il club veneto, che adesso è veramente ad un passo dalla retrocessione in Serie B, risultato che fino a poche settimane fa sembrava lontanissimo. Ecco le sue parole sulla sfida: "La prestazione della squadra è stata importante, ci abbiamo provato anche alla fine poi c’è anche la forza e il merito dell’avversario da tenere in conto. Nel finale si sono chiusi bene, abbiamo perso velocità nello sviluppo e avuto poche occasioni. La prestazione è stata estremamente positiva, abbiamo concluso molte volte in porta nel corso della gara e accettato la parità numerica. I ragazzi devono tenere dentro le buone cose e portarle per la gara di giovedì che sarà molto importante."