Verso Venezia-Juventus: pronostici a favore dei bianconeri

In vista del match tra Venezia e Juventus, andiamo alla scoperta dei pronostici fatti dai bookmakers: ottime notizie per i bianconeri

redazionejuvenews

Mancano meno di 24 ore all'inizio del match tra Venezia e Juventus. Dopo la vittoria in Champions League contro il Malmo, i bianconeri vorranno ripetersi, così da portare a casa tre punti di fondamentale importante. La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, è a sette punti di distanza dal quarto posto e vuole a tutti i costi recuperare il terreno perso sulle squadre in testa alla classifica. Sulla carta l'avversario è decisamente alla portata della Juventus, che però non potrà permettersi cali di concentrazione. La vittoria, però, sembra essere un obiettivo più che abbordabile.

Secondo i bookmakers, infatti, i bianconeri sono nettamente favoriti nei pronostici. La vittoria della Juventus è quotata soltanto 1,4, mentre quella del Venezia addirittura 9,2. Più probabile il pareggio, quotato a circa 5,0. Secondo gli esperti di scommesse, quindi, la vittoria della squadra di Massimiliano Allegri è altamente probabile. In effetti la differenza delle forze in campo è notevole, con gli arancioneroverdi che dovranno fare a meno anche di uno dei loro uomini migliori, Okereke. La Juventus al contrario nonostante le molte assenze ha comunque una rosa di altissimo livello, con ottimi giocatori in ogni zona del campo. Molto però dipenderà anche dal gioco messo in campo e dalla mentalità, sempre fondamentale all'interno del terreno di gioco.

Se la Juventus dovesse veramente vincere riuscirebbe a spezzare un taboo che dura ormai da tre anni: i bianconeri non riescono a vincere tre partita di fila fuori casa da dicembre 2018. Anche in quel caso alla guida della squadra c'era Massimiliano Allegri. Se questo non bastasse, il Venezia subisce almeno due gol da ben quattro partite consecutive: l'attacco della Juventus è in difficoltà, ma forse questa sarà la volta buona per sbloccarsi. Insomma, tutto sembra pendere dalla parte dei bianconeri. La squadra di Massimiliano Allegri riuscirà a non deludere le aspettative? Lo scopriremo domani.