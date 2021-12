Verso Venezia-Juventus, i convocati bianconeri: 6 assenti

In vista del match di Serie A tra Venezia e Juventus, il club bianconero ha diramato la lista dei convocati: 6 giocatori assenti

Dopo l'importantissima vittoria in Champions League contro il Malmo , la Juventus si prepara a tornare in Serie A. Il prossimo avversario dei bianconeri sarà il Venezia , squadra sulla carta abbordabile ma che in passato ha già messo in difficoltà squadre importanti come la Roma di Josè Mourinho. La squadra di Massimiliano Allegri vorrà portare a casa i tre punti ad ogni costo e non dovrà quindi abbassare la guardia e avere cali di concentrazione.

Come scenderanno in campo i bianconeri? La novità di formazione più grande per i bianconeri potrebbe essere il ritorno in campo di Mattia De Sciglio. Il terzino italiano dopo una lunga assenza per infortunio è da poco tornato a disposizione e in conferenza stampa Allegri ha rivelato che potrebbe essere titolare. In questo caso Cuadrado andrebbe a ricoprire il ruolo di esterno d'attacco destro, con Bernardeschi sulla sinistra e Dybala al centro, alle spalle di Morata. Poche sorprese negli altri ruoli, confermati tutti i titolarissimi. Come visto contro il Malmo, però, il problema più grande per i bianconeri resta l'attacco. Non tanto da un punto di vista numerico (gli attaccanti sono anche troppi), quanto più per la sua qualità. Kean, Morata e Kaio Jorge hanno dimostrato a più riprese di non essere abbastanza. La dirigenza bianconera riuscirà a trovare un rinforzo all'altezza?