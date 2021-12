Venezia-Juventus: designato l’arbitro della partita

I bianconeri in campo sabato alle 18 contro il Venezia in casa della squadra friulana, per la partita valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A

La Juventusè attesa sabato alle 18 dalla partita contro il Venezia, in programma allo stadio Penzo. Attraverso il suo sito internet, l'AIA ha reso note le designazioniarbitrali per la giornata, con la partita dei bianconeri che verrà arbitrata da Valeri. Il fischietto della Sezione di Roma 2 verrà coadiuvato dalgli assistenti DiIorio e Affatato. Il quarto uomo sarà Volpi, mentre DiPaolo agirà al VAR e Longo all’AVAR.

Queste le altre designazioni di giornata.

GENOA – SAMPDORIA Venerdì 10/12 h. 20.45

DOVERI

LIBERTI – BERCIGLI

IV: MINELLI

VAR: NASCA

AVAR: BRESMES

FIORENTINA – SALERNITANA Sabato 11/12 h. 15.00

GHERSINI

CAPALDO – YOSHIKAWA

IV: MIELE G.

VAR: NASCA

AVAR: DEI GIUDICI

VENEZIA – JUVENTUS Sabato 11/12 h. 18.00

VALERI

DI IORIO – AFFATATO

IV: VOLPI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO

UDINESE – MILAN Sabato 11/12 h. 20.45

FOURNEAU

PAGANESSI – SCHIRRU

IV: DI MARTINO

VAR: BANTI

AVAR: VALERIANI

TORINO – BOLOGNA h. 12.30

DIONISI

LO CICERO – DI GIACINTO

IV: MASSIMI

VAR: FABBRI

AVAR: MARGANI

H. VERONA – ATALANTA h. 15.00

SACCHI

RASPOLLINI – BERTI

IV: VOLPI

VAR: MASSA

AVAR: DE MEO

NAPOLI – EMPOLI h. 18.00

MARINELLI

TEGONI – CIPRESSA

IV: MARINI

VAR: MARIANI

AVAR: ALASSIO

SASSUOLO – LAZIO h. 18.00

SOZZA

VIVENZI – LOMBARDO

IV: COSSO

VAR: IRRATI

AVAR: CARBONE

INTER – CAGLIARI h. 20.45

MARCHETTI

SCATRAGLI – DELLA CROCE

IV: MINELLI

VAR: PAIRETTO

AVAR: RANGHETTI

ROMA – SPEZIA Lunedì 13/12 h. 20.45

PRONTERA

PASSERI – COSTANZO

IV: MIELE G.

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ROSSI L.