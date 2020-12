Venerato su Llorente alla Juve: “Napoli pronto a chiedere un conguaglio”

TORINO – Mancano solo pochi giorni all’apertura di una nuova sessione di calciomercato e la Juventus è già protagonista assoluta della finestra di contrattazioni. La società bianconera, infatti, sta preparando diversi colpi e avrebbe in ballo alcune trattative molto importanti. Nonostante le festività natalizie, Fabio Paratici e il resto della dirigenza hanno continuato a lavorare a pieno ritmo, per valutare alcuni profili, con l’obiettivo di rinforzare la squadra sempre di più. In particolar modo, il club sembra essersi concentrato sulla ricerca di un attaccante, per completare il pacchetto offensivo di Andrea Pirlo, apparso un po’ affaticato nelle ultime uscite.

Tra i vari nomi saltati fuori in queste ultime settimane, uno di quelli più caldi ha un sapore nostalgico per tutti i tifosi della Vecchia Signora. Infatti, si tratta di Fernando Llorente, centravanti spagnolo classe 1985, che ha già giocato sulla riva bianconera del Po dal 2013 al 2015, nel periodo di transizione dalla gestione Conte a quella di Max Allegri. Il giocatore è in forza al Napoli, dove non sta trovando spazio: per questo motivo, sarebbe in cerca di una nuova sistemazione e la Juve lo avrebbe messo nel mirino come possibile riserva di esperienza per Alvaro Morata.

Di questa possibile operazione ha parlato anche l'esperto di calciomercato Ciro Venerato, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha detto: "Per quanto riguarda il possibile trasferimento di Llorente alla Juve è chiaro che i bianconeri stiano cercando una punta di riserva e prenderlo a costo zero sarebbe un gran bel vantaggio. Il Napoli sarebbe stato disposto a cedere il giocatore gratis alla Sampdoria, ma per Milan e Juventus è pronto a chiedere un conguaglio economico. A loro non lo darebbe mai gratuitamente, ma chiederebbe intorno ai 5 milioni di euro, bloccando così l'operazione, perché queste due squadre vorrebbero un affare a costo zero. Inoltre, i partenopei lo vogliono tenere almeno fino all'ultima settimana di mercato, date le tante assenze in attacco. Fino a fine gennaio, dunque, dovrebbe rimanere a Napoli, fino a che non tornerà Osihmen, che potrebbe rientrare per la gara con l'Udinese".