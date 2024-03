Venerato: “I tifosi della Juventus sognano il ritorno di Conte”

Ciro Venerato, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole riportate da Tuttojuve.com: "Conte? La stragrande maggioranza dei supporter bianconeri sogna il romantico ritorno, la sua Juve detiene il record europeo di gare utile, 42 match senza l'onta di un ko a cavallo tra la prima e seconda stagione; la terza, poi, fu chiusa col punteggio record di 102 punti. Ma l'attuale dirigenza, comunque vada con Allegri, non sembra attratta dal grande ritorno. In Italia il club più vicino ad Antonio Conte resta il Napoli. Con De Laurentiis il dialogo non si è mai del tutto interrotto, anche dopo il no dello scorso inverno. Il top coach salentino intende ripartire con una squadra costruita a sua immagine e somiglianza e questo Napoli non gli dava abbastanza certezze. Il patron campano ha metabolizzato consigli e richieste dell'ex ct azzurro. Carta bianca assoluta su scelte tecniche e di spogliatoio, figlie di un rapporto diretto tra i due".