Ospite della trasmissione Domenica Estate, Ciro Venerato ha parlato delle prossime mosse di calciomercato della Juventus. In particolare, secondo il giornalista il club bianconero in settimana dovrebbe presentare un offerta ufficiale allo Spezia per Emil Holm.