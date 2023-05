Venerato: “Su Giuntoli soprattutto la Juve, ma ha avuto contatti…”

Secondo il giornalista Rai Ciro Venerato Cristiano Giuntoli lascerà il Napoli dopo la vittoria dello scudetto. Su di lui oltre alla Juventus ci sarebbero anche altre big europee. Il PSG, Tottenham e Manchester United s ono tra i club più 'caldi' in questo senso.

E in caso di un suo addio, i partenopeo potrebbero accogliere il direttore sportivo dell'Empoli: Pietro Accardi . Tuttavia il numero uno del Napoli non avrebbe dubbi su Giuntoli, suo fedele braccio destro e uomo mercato.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Venerato: "E' forse giunta all'epilogo l'esperienza partenopea di Cristiano Giuntoli. Sul toscano c'è soprattutto la Juve, ma in queste settimane ha avuto contatti anche con Manchester United, Tottenham e Paris Saint-Germain. Il ramante ds empolese Accardi è in pole per sostituirlo e ripartire con un nuovo ciclo".