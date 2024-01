Venerato: “Dilemma Allegri: se non rinnova sarà addio alla Juventus”

"Allegri non inizierà la prossima stagione con un contratto in scadenza a fine anno quindi o ci sarà il rinnovo o un divorzio consensuale, la Juventus vuole andare avanti con Allegri ma bisogna capire come. Allegri ha molte offerte sia in Italia che all'estero. Possibile sostituito? Escludo Conte, la dirigenza della Juventus pensa solo ad un nome nuovo e non ad un ritorno al passato".