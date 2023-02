Vecino: “Giocare contro la Juventus è sempre difficile”

Matias Vecino, centrocampista della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della gara di Coppa Italia tra Juve e biancocelesti.

Matias Vecino, calciatore della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni a LazioStyleChannel. Ecco le sue parole: "Mondiale? Mi sento bene, molto meglio. Carico come nei primi mesi qui alla Lazio. Praticamente non ho fatto il ritiro con la squadra, sono arrivato due settimane prima di iniziare. Sono stati tre mesi molto intensi, tra partite e viaggi, poi con il Mondiale penso sia normale. Ma sono pronto e carico, voglio tornare come prima.