Vazquez sul futuro di Dybala: “Non so se resta ma spero di si. Paulo mi ha dato il mondo del calcio”

L'attaccante bianconero non riesce ancora a trovare un'intesa di massima per il rinnovo. Sulla questione è intervenuto anche il suo connazionale Franco Vazquez

Dopo aver archiviato la pratica Bologna uscendo vittoriosa dal campo de Dall'Ara, ora la Juve si concentra al meglio per quello che sarà l'ultimo impegno del 2021 contro il Cagliari di Walter Mazzarri, sempre piu in bilico sulla panchina dei sardi. Ma oltre a pensare al campo, i dirigenti bianconeri continuano a lavorare duramente all'interno degli uffici della Continassa, nel tentativo di consegnare a Max Allegri qualche rinforzo di spessore.

Una delle questioni da risolvere resta legata al rinnovo di Paulo Dybala che, ancora non riesce a trovare un'intesa di massima con la Vecchia Signora, ma la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare da un momento all'altro. A commentare il futuro del giocatore argentino è stato anche il suo connazionale e amico Franco Vazquez, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

SU DYBALA - "Paulo è un amico che mi ha regalato il mondo del calcio. Ci sentiamo spesso e adesso che sono in Italia possiamo stare di più insieme. Non so se rinnova, lo spero. Quando siamo insieme parliamo poco di calcio, stiamo con le nostre famiglie. Lui a Torino è felice, è uno dei giocatori più importanti della Juve”.