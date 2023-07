Varriale: “Caso Juve? Vicende che dovrebbero fare riflettere…”

Enrico Varriale, intervenuto a One Football Club, trasmissione sulle frequenze di One Station Radio, ha parlato di alcuni temi riguardanti la Juventus. In particolare, il giornalista ha espresso la sua opinione su quanto accaduto nell'ultima stagione con i processi che hanno coinvolto la Giustizia Sportiva. Ecco cosa ha detto: “Sul discorso della Giustizia Sportiva bisognerebbe aprire un capitolo di ore... Credo che le vicende che si sono, in qualche modo, svolte in questo tema, dovrebbero far riflettere tutti. Guardandolo proprio dal punto di vista dei tifosi bianconeri, che hanno criticato chiunque riportasse notizie ed indiscrezioni sulla vicenda. Tutti erano convinti che il filone più preoccupante non fosse quello legato alle plusvalenze, ma alla vicenda della Consob e degli stipendi. La Giustizia Sportiva ha condannato la Juve, per il suddetto filone plusvalenze, con una penalizzazione di dieci punti, seppur con modalità discutibili con un campionato ancora in corso. Tuttavia, sull’altra tematica è venuto fuori un patteggiamento di 700000 euro".