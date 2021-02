Varriale: “Al Napoli manca un Cristiano Ronaldo che trascini i compagni”

Il noto giornalista ha parlato

TORINO - Enrico Varriale, giornalista, ha parlato a “Il Sogno Nel Cuore” su Radio 1 Station. Queste le sue parole: "Cambiare Gattuso in corsa non servirebbe a nulla, alla squadra manca personalità. Il Napoli ha il 25% di possibilità di passare il turno contro il Granada. Ieri ci sono state tre prestazioni diverse per le Italiane. La Roma ha un piede e mezzo negli ottavi di finale, ed anche il Milan ha ottime possibilità di passare il turno. Peccato per aver preso un gol ingenuo nei minuti finali. Purtroppo, il Napoli ha fatto una prestazione imbarazzante. È vero che non è arrivato nella miglior condizione a causa di un numero elevato di assenti, ma questo non giustifica una prova senza colore e priva di carattere. Si è passati da una vittoria di carattere contro la Juve, ad una prestazione scialba contro il Granada. Nel secondo tempo ha giocato un po’ meglio, e forse un gol lo avrebbe anche meritato, ma gli azzurri non possono regalare un tempo. Ci vorrà una prestazione straordinaria per ribaltare questo risultato, cosa che, al momento, non sembra proprio nelle corde di questa squadra".