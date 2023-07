Van der Sar, l’ex Juve è fuori dalla terapia intensiva: “Grazie per il supporto”

Dopo il terribile incidente di alcune settimane fa, continuano a migliorare le condizioni dell'ex portiere della Juve Van der Sar . Il CEO dell'Ajax è finalmente uscito dalla terapia intensiva e ha pubblicato su Twitter una foto in compagnia della moglie.

"Prima di tutto, vogliamo ringraziare tutti per tutti i grandi messaggi di supporto - ha scritto -. Sono felice di condividere che non sono più nell'unità di terapia intensiva. Tuttavia, sono ancora in ospedale. Spero di tornare a casa la prossima settimana e fare il passo successivo nel mio recupero!".