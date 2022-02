Mercato chiuso: qual è la rosa più forte della Serie A? Juve e Inter in testa

Qual è la squadra più forte della Serie A? Secondo Transfermarkt la Juve ha la rosa più costosa del campionato, ma l'Inter ha più top player

Acquisti, cessioni e colpi di scena, contro ogni pronostico quello appena concluso è stato un calciomercato di altissimo livello. In particolare la Juve grazie agli acquisti di Vlahovic e Zakaria è stata l'assoluta regina del mercato, migliorando sensibilmente la propria rosa. Ora grazie ai nuovi innesti Massimiliano Allegri potrà puntare con forza ad un piazzamento in Champions League, e, perchè no, anche allo scudetto. Ma i due rinforzi saranno abbastanza? Il gioco espresso da una squadra è fondamentale, a prescindere dai giocatori in campo. Chiedere all'Empoli, rivelazione del campionato. Allo stesso tempo avere superstar in grado di decidere da soli le partite non può che essere d'aiuto.