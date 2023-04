Valentini: “La Juve ha bisogno della Federazione e viceversa”

Antonello Valentini, ex dirigente della FIGC, ha detto la sua sulla vicende giudiziarie della Juventus, parlando anche del caso Lukaku.

Antonello Valentini , ex dirigente FIGC, ha detto la sua a RBN sulle vicende giudiziarie della Juve . Ecco le sue parole: "Le squalifiche? Lo spettacolo visto l'altra sera è stato indecente, c'è una tensione sui campi di calcio che non va bene. Bisogna darsi una regolata.

Sul campo la Juventus ha fatto diversi punti, sarebbe saldamente al secondo posto senza Pogba, un Chiesa a mezzo servizio, Di Maria che è uscito alla distanza, con un Paredes sparito, ma avendo il coraggio di far giocare diversi giovani importanti. Gravina vicepresidente Uefa? La nomina era nell'aria. La Federazione ha tenuto in questi anni difficili un atteggiamento di disciplina, rigore e organizzazione. Gravina ha lavorato bene in questi anni, era già membro del comitato esecutivo ed era normale che con le scadenze di due vicepresidenti e l'alternanza necessaria il Congresso scegliesse lui e potesse dare un riconoscimento al calcio italiano.