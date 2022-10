Kaio Jorge verso il recupero: due opzioni per il futuro del brasiliano

La Juventus è pronta a dare seguito alle due vittorie ottenute dopo la sosta, una in campionato contro il Bologna per 3-0 e l'altra in Champions League contro il Maccabi per 3-1, già a partire da questa sera, quando sarà impegnata contro il Milan nella trasferta di SanSiro. Una partita da vincere a tutti i costi, per continuare a rosicchiare punti alle prime della classe, che anche quest'anno la Juventus è costretta a rincorrere vista la difficile partenza avuta, sia in Serie A che in Europa, dove ha vinto solo una partita delle tre disputate.