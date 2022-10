Vagnati: “Bremer? Lo saluteremo dopo la partita, è un ragazzo che merita”

La Juventussta per scendere in campo contro il Torino per un derby della Moletra i più importanti degli ultimi anni. La squadra bianconera, dopo la disfatta di Haifa e l'andamento zoppicante in campionato, non può davvero più permettersi passi falsi. Prima del match, ha parlato anche il direttore sportivo dei granata Davide Vagnati, ai microfoni di Dazn. Le sue parole sulla stracittadina: "È sempre difficile affrontare una squadra importante, noi dobbiamo pensare a noi stessi e a fare la partita al massimo delle nostre potenzialità. Così potremmo toglierci grosse soddisfazioni".