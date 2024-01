Vaciago: “Var non oggettivo. Così la lotta Juventus-Inter viene rovinata”

Nel suo editoriale su Tuttosport, il direttore Guido Vaciago ha analizzato la situazione relativa all'utilizzo del Var in questa stagione. Per il giornalista, gli episodi starebbero seriamente rischiando di condizionare l'esito della sfida scudetto tra Inter e Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: "Non posso e non voglio credere alla malafede.Ma nello stesso tempo non posso e non voglio credere che sia possibile commettere un errore come quello di Luigi Nasca al Var. Non c’è un problema di immagini poco chiare, né di difficile interpretazione del regolamento. L'Inter per vincere non ha bisogno di questo tipo di aiuti".