Vaciago: “Plusvalenze, dov’è la differenza tra Roma e Juve?”

Servivano 30 milioni per quadrare i conti dell’accordo con l’Uefa sul FairPlay Finanziario e 30 milioni sono stati trovati con una rapida sequenza di cessioni di giovani, alcuni dei quali peraltro molto interessanti. Insomma, tutto liscio, molti club devono vendere in questo periodo per mettere a posto il bilancio e la Roma, oltretutto, ha venduto i suoi giocatori per denaro, non inserendoli in scambi.